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Кулеба пояснив, що дасть Україні рішення ЄС про 1 млрд для спільної купівлі боєприпасів

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 21:17

Довгоочікуване схвалення Радою ЄС фінансування спільних закупівель боєприпасів на 1 млрд євро зміцнює довгострокові оборонні можливості та стійкість України для перемоги над російською агресією.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у п’ятницю у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю довгоочікуване схвалення Радою ЄС другого траншу у розмірі 1 мільярда євро на спільну закупівлю боєприпасів для України. Цей крок зміцнює довгострокові оборонні можливості та стійкість України для перемоги над російською агресією", – переконаний міністр.

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Рада Європейського Союзу в п’ятницю ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

Кошти, як погодили на тижні постійні представники держав-членів ЄС, будуть спрямовані виробникам у ЄС і Норвегії, при цьому компоненти для виробництва можуть закуповуватись і за межами цих країн.

Ця компромісна формула покликана розв’язати суперечку між окремими членами Євросоюзу, які не могли домовитись, чи будуть укладатись контракти на закупівлю боєприпасів із третіми державами.

Мільярд євро виділяється на додаток до такої ж суми, спрямованої на компенсацію військової допомоги Україні державам-членам ЄС. Її Рада Євросоюзу затвердила ще в середині квітня.

Теми: Кулеба ДмитроЄСзброя
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