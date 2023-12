Кулеба пояснив, що дасть Україні рішення ЄС про 1 млрд для спільної купівлі боєприпасів

Довгоочікуване схвалення Радою ЄС фінансування спільних закупівель боєприпасів на 1 млрд євро зміцнює довгострокові оборонні можливості та стійкість України для перемоги над російською агресією.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у п’ятницю у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю довгоочікуване схвалення Радою ЄС другого траншу у розмірі 1 мільярда євро на спільну закупівлю боєприпасів для України. Цей крок зміцнює довгострокові оборонні можливості та стійкість України для перемоги над російською агресією", – переконаний міністр.

Реклама:

Рада Європейського Союзу в п’ятницю ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

Кошти, як погодили на тижні постійні представники держав-членів ЄС, будуть спрямовані виробникам у ЄС і Норвегії, при цьому компоненти для виробництва можуть закуповуватись і за межами цих країн.

I welcome the EU Council’s long-awaited approval of the second €1 billion tranche for the joint procurement of ammunition for Ukraine. This step strengthens Ukraine’s long-term defence capabilities and resilience in order to defeat Russian aggression.