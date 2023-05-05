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Кулеба пояснив, що дасть Україні рішення ЄС про 1 млрд для спільної купівлі боєприпасів

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 21:17

Довгоочікуване схвалення Радою ЄС фінансування спільних закупівель боєприпасів на 1 млрд євро зміцнює довгострокові оборонні можливості та стійкість України для перемоги над російською агресією.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у п’ятницю у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю довгоочікуване схвалення Радою ЄС другого траншу у розмірі 1 мільярда євро на спільну закупівлю боєприпасів для України. Цей крок зміцнює довгострокові оборонні можливості та стійкість України для перемоги над російською агресією", – переконаний міністр.

Рада Європейського Союзу в п’ятницю ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

Кошти, як погодили на тижні постійні представники держав-членів ЄС, будуть спрямовані виробникам у ЄС і Норвегії, при цьому компоненти для виробництва можуть закуповуватись і за межами цих країн.

Ця компромісна формула покликана розв’язати суперечку між окремими членами Євросоюзу, які не могли домовитись, чи будуть укладатись контракти на закупівлю боєприпасів із третіми державами.

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Мільярд євро виділяється на додаток до такої ж суми, спрямованої на компенсацію військової допомоги Україні державам-членам ЄС. Її Рада Євросоюзу затвердила ще в середині квітня.

Теми: Кулеба ДмитроЄСзброя
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