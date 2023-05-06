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Оккупанты в Мелитополе "мешками жгут документы" – мэр

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 02:32
Оккупанты в Мелитополе мешками жгут документы – мэр
фото "РИА-Мелитополь"

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сжигают мешками документы в помещении так называемой полиции, а также вывозят технику из оккупационного паспортного стола.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь: "В Мелитополе компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск".

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"Оккупанты поспешно пакуют технику и вывозят в неизвестном направлении на Россию. Некоторые документы сжигают дотла".

"Не меньше суетятся и в здании оккупационной военной полиции - целый день мешками жгут документы".

Детали: Федоров добавил, что в мелитопольской больнице интенсивных методов лечения состоялся срочный вечерний слет "руководства" оккупантов, где обсуждали, кто уже успел сбежать.

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Темы: Мелитопольоккупация
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