На Херсонщине российские вояки захватывают жилье вывезенных украинцев – сопротивление

На временно оккупированном левом берегу Херсонской области враг расселяет вояк-захватчиков в захваченных домах местных.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, в Олешки прибыло подразделение российской гвардии, которое заселилось в помещениях принудительно эвакуированных украинцев.

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При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается, отмечает сопротивление.

В центре добавляют: "Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населенных пунктах левого берега".