Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине российские вояки захватывают жилье вывезенных украинцев – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 05:50
На Херсонщине российские вояки захватывают жилье вывезенных украинцев – сопротивление
временно оккупированные Олешки, скриншот deepstatemap

На временно оккупированном левом берегу Херсонской области враг расселяет вояк-захватчиков в захваченных домах местных.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, в Олешки прибыло подразделение российской гвардии, которое заселилось в помещениях принудительно эвакуированных украинцев.

При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается, отмечает сопротивление.

В центре добавляют: "Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населенных пунктах левого берега".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Херсонская область
Россияне обстреляли территорию завода в Херсоне
Россияне заставляют украинцев в оккупированной Херсонской области брать паспорта РФ – Генштаб
Россияне ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: