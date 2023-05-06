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На Херсонщине российские вояки захватывают жилье вывезенных украинцев – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 05:50
На Херсонщине российские вояки захватывают жилье вывезенных украинцев – сопротивление
временно оккупированные Олешки, скриншот deepstatemap

На временно оккупированном левом берегу Херсонской области враг расселяет вояк-захватчиков в захваченных домах местных.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, в Олешки прибыло подразделение российской гвардии, которое заселилось в помещениях принудительно эвакуированных украинцев.

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При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается, отмечает сопротивление.

В центре добавляют: "Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населенных пунктах левого берега".

Темы: Херсонская областьоккупация
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