На Херсонщине российские вояки захватывают жилье вывезенных украинцев – сопротивление
Суббота, 6 мая 2023, 05:50
На временно оккупированном левом берегу Херсонской области враг расселяет вояк-захватчиков в захваченных домах местных.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По данным ЦНС, в Олешки прибыло подразделение российской гвардии, которое заселилось в помещениях принудительно эвакуированных украинцев.
При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается, отмечает сопротивление.
В центре добавляют: "Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населенных пунктах левого берега".
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