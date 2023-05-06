Путин встал на сторону Шойгу в конфликте с Пригожиным
Минобороны РФ планировало дискредитировать главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, сообщает Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы США.
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Детали: После резких нападок Пригожина на руководство министерства, в ведомстве начали планировать информационную войну против него.
Минобороны РФ не хотело бороться самим с Пригожиным, а планировали "найти союзников с равным статусом для борьбы с ним".
По данным СМИ, Пригожин умолял Путина продолжить набирать наемников в тюрьмах (после того, как минобороны запретило ему это делать - ред.), обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.
В слитых документах говорится, что Путин велел Пригожину самому решать эти вопросы с минобороны, фактически став на сторону своих генералов.
Washington Post делает выводы, что Пригожину позволяли ругать чиновников, поскольку это соответствовало путинской стратегии разделения политической территории и поля битвы в Украине на отдельные соперничающие группы, чтобы ни одна из них не стала слишком могущественной.
В секретных документах нет ответа на вопрос, получали ЧВК "Вагнер" боеприпасы или нет, о чем последние месяцы жалуется Пригожин.
В документе отмечалось, что информация получена путем перехвата или прослушивания сообщений.
Что предшествовало:
- 5 мая Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.
- Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
- В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
- Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
- Пригожин сообщил, якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.