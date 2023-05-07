В Николаеве прогремели взрывы

Ночью 7 мая в городе Николаев прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне" в Telegram, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Детали: В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщило "Суспільне" в 00:24.

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Виталий Ким сообщил о 2 взрывах и уточнил, что "будут еще".

Глава ОВА выразил надежду, что сработала ПВО.

Позже Ким сообщил о 3-м взрыве в городе.

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Дополнено в 00:57. "Не буду писать деталей. Вызовов 101/102 не было. Или ПВО, или поле", – сообщил Ким.