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В Николаеве прогремели взрывы

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 00:35
В Николаеве прогремели взрывы
ВИТАЛИЙ КИМ. ФОТО УП

Ночью 7 мая в городе Николаев прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне" в Telegram, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Детали: В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщило "Суспільне" в 00:24.

Виталий Ким сообщил о 2 взрывах и уточнил, что "будут еще".

Глава ОВА выразил надежду, что сработала ПВО.

Позже Ким сообщил о 3-м взрыве в городе.

Дополнено в 00:57. "Не буду писать деталей. Вызовов 101/102 не было. Или ПВО, или поле", – сообщил Ким.

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Темы: Николаеввзрыв
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