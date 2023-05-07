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Президент Чехии: Запад должен быть готовым, что в войне не будет полной победы

"Европейская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 16:22
Президент Чехии: Запад должен быть готовым, что в войне не будет полной победы
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехии Петр Павел считает, что Западу стоит подготовиться к тому, что в российско-украинской войне не будет полной победы.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian во время поездки в Лондон на коронацию Чарльза III, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что мы должны сделать все, что в нашем распоряжении, чтобы поощрить украинцев и поддержать их, чтобы они были успешными. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредсказуемым ситуациям", – сказал Павел.

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По его словам в Киеве есть понимание, что не следует "недооценивать россиян, потому что у них достаточно живой силы, у них все еще достаточно техники, даже если она более старая, возможно, в меньшем количестве, но все равно, у них есть большое количество артиллерийских стволов, у них много боеприпасов".

"Они не такие уж и недееспособные с точки зрения обороны", – сказал Павел. "И, конечно, находясь в обороне, им легче, потому что Украина понесла бы ужасные потери, даже если бы они были хорошо подготовлены. Поэтому атаковать такого врага, как Россия, будет трудно, и россиян не удастся застать врасплох во второй раз" – отметил он.

Президент Чехии сказал, что основным требованием Зеленского во время их встречи 28 апреля были боеприпасы на фоне подготовки к контрнаступлению.

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Страны-члены ЕС на этой неделе договорились о поставках боеприпасов для Украины из-за пределов союза, в том числе из Великобритании и США, несмотря на первоначальные возражения со стороны Франции, и это решение, по его словам, увеличит возможности для помощи Украине в течение следующих недель и месяцев.

Европа не имеет мощностей для производства необходимого Украине вооружения, но она может его покупать, и Зеленский заявил, что предоставит квалифицированных техников для новых заводов по производству боеприпасов, если оборонная промышленность ЕС не справится с этой задачей.

Павел считает, что ЕС должен поставлять боеприпасы для Украины со всего мира, включая страны, которые, возможно, не хотят признавать свое участие в конфликте с Россией, или с которыми европейские столицы могут испытывать определенный дипломатический дискомфорт в отношениях. "Есть способы, как мы можем это сделать" – сказал он.

Президент Чехии Петр Павел также частно предостерег украинское руководство от катастрофы поспешного контрнаступления.

Темы: Чехиявойна
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