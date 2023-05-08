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Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
Катер. Иллюстративное фото из Википедии

На временно оккупированной Херсонщине российские захватчики отбирают у местных жителей катера.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ".

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Детали: По данным ЦНС, оккупанты имеют проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.

"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, который провалил планы по обеспечению катерами российских подразделений", – сообщили в Сопротивлении.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
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