Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС

На временно оккупированной Херсонщине российские захватчики отбирают у местных жителей катера.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ".

Детали: По данным ЦНС, оккупанты имеют проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.

"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, который провалил планы по обеспечению катерами российских подразделений", – сообщили в Сопротивлении.