Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
Понедельник, 8 мая 2023, 00:55
На временно оккупированной Херсонщине российские захватчики отбирают у местных жителей катера.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом они пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ".
Детали: По данным ЦНС, оккупанты имеют проблемы с логистикой на оккупированных территориях юга Украины.
"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, который провалил планы по обеспечению катерами российских подразделений", – сообщили в Сопротивлении.
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