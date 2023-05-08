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Под Босфором проложат еще один тоннель: впервые в мире трехэтажный

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 12:21

Под проливом Босфор проложат третий по счету тоннель, который соединит европейскую и азиатскую части крупнейшего мегаполиса Турции.

Это, как пишет "Европейская правда", на предвыборном митинге в Стамбуле в воскресенье пообещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует агентство "Укринформ".

"Мы сейчас реализуем проект Большого Стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который пройдет под Босфором, после тоннелей Мармарай и Евразия", – сообщил Эрдоган.

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По его словам, благодаря реализации этого проекта в транспортной системе Стамбула будет соединено 11 различных линий рельсового транспорта, которыми ежедневно будут пользоваться 6,5 миллиона граждан.

Согласно плану, Большой Стамбульский тоннель будет трехэтажным, что также сделает его уникальным – первым в мире таким проектом.

В Турции 14 мая состоятся президентские и парламентские выборы. Опросы общественного мнения показывают, что перед Эрдоганом стоит самый большой избирательный вызов за два десятилетия его пребывания у власти.

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Подробно о выборах в Турции – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Эрдоган за шаг до поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.

Темы: Турциятранспортдороги
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