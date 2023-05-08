Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Финляндии заработал официальный реестр собак: до конца года обязали посчитать всех

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 13:46

В Финляндии 8 мая заработал официальный реестр собак, цель которого – до конца года внести данные всех собак и сведения об их владельцах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила финская телерадиокомпания Yle.

На первом этапе свое животное могут регистрировать только частные лица, позже это смогут сделать также предприятия и общества.

Чипирование и регистрация собак стали обязательными в начале года. Реестр, который ведет Финское агентство продовольствия, должен был открыться тоже в начале года, но из-за технических проблем его смогли запустить только сейчас.

Зимой в Агентство продовольствия поступили сотни обращений по поводу нововведения: 90% отзывов были негативными.

Среди прочего, раздражение хозяев собак вызвали плата за регистрацию и то, что в большинстве случаев аналогичная информация уже содержится в Ассоциации кинологов Финляндии. Владельцы собак должны регистрировать своих питомцев, даже если информация о них уже содержится в Ассоциации кинологов.

Стоимость регистрации через электронную службу, если у хозяина есть финский идентификационный код и доступ к онлайн-банкингу, составляет 10 евро. Если регистрация или смена владельца оформляется иначе, стоимость услуги повышается до 19 евро за каждую собаку.

ВИДЕО ДНЯ

Регистрации подлежат все собаки, проживающие в Финляндии. Если у собаки еще нет микрочипа и идентификационного сертификата, владелец должен оформить их своей собаке в течение этого года.

Как считают представители власти, регистрация и идентификация необходимы, среди прочего, для того, чтобы люди не бросали животных на произвол судьбы и не разводили собак нелегально.

Напомним, в начале пандемии коронавируса в Финляндии начали обучать собак распознавать ранее неизвестные признаки запаха заболевания COVID-19.

Темы: Финляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод – WP

обновлено от 22:46В Тернополе прогремели взрывы, начался пожар

Идею Папы прекратить войну любой ценой поддерживает лишь 9% украинцев – опрос

Зеленский и Папа Римский пообщались 40 минут и обменялись подарками

Все новости...
Финляндия
Финляндия ответила на возмущение РФ из-за "нападения" на консульство
Президент Финляндии объяснил, почему Хельсинки не может передать Украине истребители Hornet
Зеленский неожиданно приехал в Финляндию
Последние новости
09:34
фотоОбстрел Харькова: повреждены объект инфраструктуры, общежитие и многоквартирный дом
09:19
G7 i ЕС запретят возобновлять поставки газа РФ на маршрутах в Европу – FT
08:52
Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага
08:48
Тернопольщину за ночь атаковали дважды, есть прилеты крылатых ракет - ОВА
08:33
В Турции проходят ключевые выборы, которые могут свергнуть Эрдогана
08:23
ВСУ уничтожили около сотни российских БПЛА и техники
07:50
Враг 90 раз атаковал Херсонскую область, ранены 6 человек – ОВА
07:27
Россияне свозят сотнями заключенных для пополнения своих подразделений – штаб
06:38
У Сил обороны произошло 57 боевых столкновений с врагом – сводка
06:14
Запущенные в направлении Киева вражеские дроны были уничтожены на дальних подступах – КГВА
Все новости...
Реклама: