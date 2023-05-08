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В Финляндии заработал официальный реестр собак: до конца года обязали посчитать всех

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 13:46

В Финляндии 8 мая заработал официальный реестр собак, цель которого – до конца года внести данные всех собак и сведения об их владельцах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила финская телерадиокомпания Yle.

На первом этапе свое животное могут регистрировать только частные лица, позже это смогут сделать также предприятия и общества.

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Чипирование и регистрация собак стали обязательными в начале года. Реестр, который ведет Финское агентство продовольствия, должен был открыться тоже в начале года, но из-за технических проблем его смогли запустить только сейчас.

Зимой в Агентство продовольствия поступили сотни обращений по поводу нововведения: 90% отзывов были негативными.

Среди прочего, раздражение хозяев собак вызвали плата за регистрацию и то, что в большинстве случаев аналогичная информация уже содержится в Ассоциации кинологов Финляндии. Владельцы собак должны регистрировать своих питомцев, даже если информация о них уже содержится в Ассоциации кинологов.

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Стоимость регистрации через электронную службу, если у хозяина есть финский идентификационный код и доступ к онлайн-банкингу, составляет 10 евро. Если регистрация или смена владельца оформляется иначе, стоимость услуги повышается до 19 евро за каждую собаку.

Регистрации подлежат все собаки, проживающие в Финляндии. Если у собаки еще нет микрочипа и идентификационного сертификата, владелец должен оформить их своей собаке в течение этого года.

Как считают представители власти, регистрация и идентификация необходимы, среди прочего, для того, чтобы люди не бросали животных на произвол судьбы и не разводили собак нелегально.

Напомним, в начале пандемии коронавируса в Финляндии начали обучать собак распознавать ранее неизвестные признаки запаха заболевания COVID-19.

Темы: Финляндия
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