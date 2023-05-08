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"Европейская традиция": Рада поскорее рассмотрит рассмотрит признание Днем победы 8 мая

Елена РощинаПонедельник, 8 мая 2023, 14:45
Европейская традиция: Рада поскорее рассмотрит рассмотрит признание Днем победы 8 мая
Руслан Стефанчук, фото Верховной Рады

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит предложение президента отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Детали: Стефанчук напомнил, что президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", который предусматривает изменения в действующее законодательство.

Вместо Дня памяти и примирения предлагается установить в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8-го мая.

Прямая речь Стефанчука: "Внесенный президентом Украины проект закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

От себя добавлю, что празднование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8-го мая – это европейская традиция. Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром.

А 9 мая – это День Европы, нашего общего дома. И именно в Объединенную Европу мы непременно вернемся уже в ближайшее время".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • В марте 2015 года президент Петр Порошенко своим указом определил 8 мая в Украине как День памяти и примирения, однако 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая было рабочим днем, а 9 мая оставалось праздничным выходным.
  • 2 мая 2023 года, через 9 лет гибридной войны России против Украины и более года полномасштабной войны, Верховная Рада на законодательном уровне признала политический режим в России "рашизмом" и осудила его.
  • 8 мая 2023 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об установлении в Украине 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а также подписал указ о переносе Дня Европы на 9 мая.
  • Россия 9 мая отмечает День победы в "Великой отечественной войне". В европейских странах 9 мая отмечают День Европы, в Украине День Европы до этого года отмечали в третью субботу мая.

Темы: Верховная РадаСтефанчукисториязаконодательство
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