"Европейская традиция": Рада поскорее рассмотрит рассмотрит признание Днем победы 8 мая

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит предложение президента отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Источник: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Детали: Стефанчук напомнил, что президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", который предусматривает изменения в действующее законодательство.

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Вместо Дня памяти и примирения предлагается установить в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8-го мая.

Прямая речь Стефанчука: "Внесенный президентом Украины проект закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

От себя добавлю, что празднование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8-го мая – это европейская традиция. Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром.

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А 9 мая – это День Европы, нашего общего дома. И именно в Объединенную Европу мы непременно вернемся уже в ближайшее время".

Предыстория: