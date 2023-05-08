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Россияне нанесли удары по Харьковщине. В области - воздушная тревога

Александр ШумилинПонедельник, 8 мая 2023, 21:53
Россияне нанесли удары по Харьковщине. В области - воздушная тревога
Фото иллюстративное

Россияне вечером 8 мая наносят удары по территории Харьковской области.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!"

Детали: По информации местных СМИ в самом Харькове прозвучали несколько взрывов. В 21.44 в области объявили воздушную тревогу.

В 22.11 Синегубов сообщил, что по предварительной информации оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано не менее шести "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе.

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

После 23.00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации ГСЧС все ракеты обошли Харьков. "По словам спасателей - сегодняшние вечерние прилеты пришлись на пригород", - подчеркнул он.

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Темы: Харьковская областьХарьков
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