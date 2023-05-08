Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли удары по Харьковщине. В области - воздушная тревога

Александр ШумилинПонедельник, 8 мая 2023, 21:53
Россияне нанесли удары по Харьковщине. В области - воздушная тревога
Фото иллюстративное

Россияне вечером 8 мая наносят удары по территории Харьковской области.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!"

Реклама:

Детали: По информации местных СМИ в самом Харькове прозвучали несколько взрывов. В 21.44 в области объявили воздушную тревогу.

В 22.11 Синегубов сообщил, что по предварительной информации оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300. Зафиксировано не менее шести "прилетов". Есть попадания в Харьковском районе.

На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

После 23.00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации ГСЧС все ракеты обошли Харьков. "По словам спасателей - сегодняшние вечерние прилеты пришлись на пригород", - подчеркнул он.

Темы: Харьковская областьХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: