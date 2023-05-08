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В Румынии стартовали масштабные учения Сил спецопераций стран НАТО и партнеров

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 22:52
В Румынии стартовали масштабные учения Сил спецопераций стран НАТО и партнеров
Фото: Getty Images

В Румынии с 8 по 18 мая пройдут масштабные учения Сил специальных операций Junction Strike 2023 (JUST 23).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

В учениях будут задействованы 500 румынских военнослужащих, а также 100 единиц наземной, воздушной и морской боевой техники.

Основной целью этих комплексных учений является сертификация трех объектов сил НАТО: морской группы Сил специальных операций, сухопутной группы Сил специальных операций и подразделений специальных операций ВВС с вертолетами.

Вместе с румынскими бойцами Сил спецопераций в них принимают участие около 100 военнослужащих из таких союзных стран, как Болгария, Испания, Польша, Португалия и США. В качестве наблюдателей на учениях будут присутствовать военные из таких стран-партнеров, как Грузия, Иордания и Молдова.

Напомним, 6 мая в Польше начались военные учения Anakonda-23 – крупнейшие учения Войска Польского, которые проходят раз в три года. В этом году в учениях принимают участие почти 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса, а также представители служб польского Министерства внутренних дел и администрации.

Темы: НАТОРумыния
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