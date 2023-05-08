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У Румунії стартували масштабні навчання Сил спецоперацій країн НАТО та партнерів

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 22:52
У Румунії стартували масштабні навчання Сил спецоперацій країн НАТО та партнерів
Фото: Getty Images

У Румунії з 8 по 18 травня пройдуть масштабні навчання Сил спеціальних операцій Junction Strike 2023 (JUST 23).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

У навчаннях будуть задіяні 500 румунських військовослужбовців, а також 100 одиниць наземної, повітряної та морської бойової техніки.

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Основною метою цих комплексних навчань є сертифікація трьох об'єктів сил НАТО: морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціальних операцій та підрозділів спеціальних операцій ВПС з вертольотами.

Разом із румунськими бійцями Сил спецоперацій у них беруть участь близько 100 військовослужбовців із таких союзних країн, як Болгарія, Іспанія, Польща, Португалія та США. Як спостерігачі на навчаннях будут присутні військові з таких країн-партнерів, як Грузія, Йорданія та Молдова.

Нагадаємо, 6 травня у Польщі розпочалися військові навчання Anakonda-23 – найбільші навчання Війська Польського, що відбуваються раз на три роки. Цьогоріч у навчаннях беруть участь майже 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

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Теми: НАТОРумунія
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