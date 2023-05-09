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Обстрелы Херсонщины: 14 раненых, среди них – ребенок

Ольга ГлущенкоВторник, 9 мая 2023, 07:30
Обстрелы Херсонщины: 14 раненых, среди них – ребенок
иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки россияне совершили 46 обстрелов Херсонской области, выпустив 320 снарядов различного вооружения, ранили 14 человек, среди которых - ребенок.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: Руководитель Херсонской ОВА сообщил, что 320 снарядов были выпущены из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации.

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Город Херсон враг обстрелял 1 раз.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для престарелых и помещения сельского совета.

Прокудин отметил, что из-за российской агрессии за минувшие сутки 14 человек получили ранения, из них 1 – ребенок.

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Темы: Херсонская областьобстрел
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