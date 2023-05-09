Обстріли Херсонщини: 14 поранених, серед них – дитина
Вівторок, 9 травня 2023, 07:30
За минулу добу росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 320 снарядів різного озброєння, поранили 14 осіб, серед яких – дитина.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Деталі: Керівник Херсонської ОВА повідомив, що 320 снарядів були випущені з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.
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Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради.
Прокудін зазначив, що через російську агресію за минулу добу 14 людей дістали поранення, з них 1 – дитина.
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