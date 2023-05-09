Обстріли Херсонщини: 14 поранених, серед них – дитина

За минулу добу росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 320 снарядів різного озброєння, поранили 14 осіб, серед яких – дитина.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: Керівник Херсонської ОВА повідомив, що 320 снарядів були випущені з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради.

Прокудін зазначив, що через російську агресію за минулу добу 14 людей дістали поранення, з них 1 – дитина.