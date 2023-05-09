Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 14:52

Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год с целью поддержки украинской экономики в условиях войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В своем Twitter Джозвяк написал, что на пленарном заседании 9 мая парламентарии поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной 537 голосами "за", тогда как 42 депутата голосовали против и еще 38 воздержались.

Реклама:

Позже заявление опубликовала и пресслужба Европарламента. 

Приостановление тарифов применяется к фруктам и овощам, подпадающим под систему входных цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений. Пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Напомним, в мае 2022 года Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в качестве меры поддержки в связи с полномасштабным вторжением России.

ВИДЕО ДНЯ

С февраля этого года ЕС запустил процедуру продления беспошлинной торговли с Украиной еще на год – сначала появилось соответствующее предложение Еврокомиссии, которое впоследствии поддержал профильный комитет Европарламента и послы ЕС.

Впрочем, как известно, возникли проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции из-за недовольства соседей Украины эффектом для их рынков и собственных фермеров.

О причинах и возможном ходе аграрного кризиса можно почитать в статье Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Темы: ЕСУкраинаторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: