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Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 14:52

Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на один год с целью поддержки украинской экономики в условиях войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В своем Twitter Джозвяк написал, что на пленарном заседании 9 мая парламентарии поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной 537 голосами "за", тогда как 42 депутата голосовали против и еще 38 воздержались.

Позже заявление опубликовала и пресслужба Европарламента. 

Приостановление тарифов применяется к фруктам и овощам, подпадающим под систему входных цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений. Пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Напомним, в мае 2022 года Совет ЕС принял решение отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в качестве меры поддержки в связи с полномасштабным вторжением России.

С февраля этого года ЕС запустил процедуру продления беспошлинной торговли с Украиной еще на год – сначала появилось соответствующее предложение Еврокомиссии, которое впоследствии поддержал профильный комитет Европарламента и послы ЕС.

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Впрочем, как известно, возникли проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции из-за недовольства соседей Украины эффектом для их рынков и собственных фермеров.

О причинах и возможном ходе аграрного кризиса можно почитать в статье Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Темы: ЕСУкраинаторговля
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