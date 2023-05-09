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Оккупанты атакуют 4 направления, в Бахмуте горячо, ВСУ попали по 2 районам скопления россиян - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 9 мая 2023, 18:42
Оккупанты атакуют 4 направления, в Бахмуте горячо, ВСУ попали по 2 районам скопления россиян - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

Источник: сводка Генштаба в Facebook

Детали: Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь и в дальнейшем находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Муравьи Черниговской области; Толстодубово, Бачевск, Старые Вирки, Искрисковщина, Волфино, Юнаковка, Могрица, Поповка и Славгород Сумской области, а также Гоптовка, Варваровка, Бугруватка, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Тихое, Малая Волчья, Бударки, Землянки, Ольховатка, Двуречанское и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Масютовка и Стельмаховка, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Лиман Первый Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка, Веселое Луганской области и Ямполовка и Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление.

В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в городе Бахмут, а также в направлении населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка. Осуществил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Нетайлово и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглась и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское и Плавни Запорожской области; Антоновка, Молодежное и Зеленовка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 ударов по его зенитно-ракетным комплексам. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

В свою очередь за сутки захватчики нанесли 20 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Для нанесения ракетных ударов враг использовал 17 крылатых ракет воздушного базирования, 15 из которых были уничтожены нашими защитниками, и еще 3 ракеты С-300 по Краматорску и Константиновке. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Темы: войнаУкраинаРосcияВооруженные силы
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