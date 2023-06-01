В КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по столице
В военной администрации Киева обнародовали информацию о пострадавших и разрушениях в трех районах столицы.
Источник: КМВА
Детали: В частности, по данным Киевской КГВА, разрушения и пострадавшие есть в двух районах столицы.
В Деснянском районе погибли 3 человека, из них 2 детей (возраст 5-6 и 12-13 лет).
7 человек госпитализированы, еще двум помощь оказана на месте.
В жилом доме выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.
Повреждения нежилого фонда:
- зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;
- обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;
- также поврежден участковый пункт полиции;
- в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.
В Днепровском районе из-за вражеской ракетной атаки - 3 пострадавших, 2 из них госпитализированы.
Кроме того, в одном в жилом доме в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.
Повреждения нежилого фонда:
- падение обломков на административное здание;
- есть повреждены припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;
- зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, на зеленых зонах.
Также в Дарницком районе в одном из домов из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.
Повреждения нежилого фонда:
- поврежден трубопровод горячего водоснабжения;
- падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;
- зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части.