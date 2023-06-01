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В КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по столице

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 июня 2023, 06:20
В КГВА сообщили о последствиях ракетного удара по столице
последствия обстрела Киева, фото КГВА

В военной администрации Киева обнародовали информацию о пострадавших и разрушениях в трех районах столицы.

Источник: КМВА

Детали: В частности, по данным Киевской КГВА, разрушения и пострадавшие есть в двух районах столицы.

В Деснянском районе погибли 3 человека, из них 2 детей (возраст 5-6 и 12-13 лет).

7 человек госпитализированы, еще двум помощь оказана на месте.

В жилом доме выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.

Повреждения нежилого фонда:

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  • зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику;
  • обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери;
  • также поврежден участковый пункт полиции;
  • в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

В Днепровском районе из-за вражеской ракетной атаки - 3 пострадавших, 2 из них госпитализированы.

Кроме того, в одном в жилом доме в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.

Повреждения нежилого фонда:

  • падение обломков на административное здание;
  • есть повреждены припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;
  • зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, на зеленых зонах.

Также в Дарницком районе в одном из домов из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Повреждения нежилого фонда:

  • поврежден трубопровод горячего водоснабжения;
  • падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;
  • зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части.

Темы: Киевракетный ударвойна
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