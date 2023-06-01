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Пентагон закупит для Украины установки Gepard на более чем $118 млн

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 16:41

Американская компания Global Military Products получила от Минобороны США контракт на сумму свыше 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Пентагона.

"Компания Global Military Products Inc, Тампа, штат Флорида, получила контракт на сумму 118 375 740 долларов США с твердой фиксированной ценой на закупку и поставку 35-мм зенитно-ракетных комплексов Gepard", – говорится в сообщении.

Работы будут выполняться в Аммане (Иордания) с ориентировочной датой завершения 30 мая 2024 года.

В Пентагоне напомнили, что на момент заключения контракта было выделено 118 375 740 долларов США по программе военных продаж за границу (Инициатива по оказанию помощи Украине в области безопасности) на 2010 финансовый год.

Напомним, Соединенные Штаты в среду объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

Новый пакет военной помощи США содержит дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.

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В частности речь идет о дополнительных боеприпасах для систем противовоздушной обороны Patriot, ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны, системы противовоздушной обороны Avenger, зенитные комплексы Stinger, высокоточные авиационные боеприпасы, авиационные ракеты Zuni и боеприпасы для беспилотных авиационных систем.

Темы: СШАоружие
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