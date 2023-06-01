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Подрыв курсантов в Харьковской области: отстранили четырех должностных лиц университета

Евгений КизиловЧетверг, 1 июня 2023, 19:03
Подрыв курсантов в Харьковской области: отстранили четырех должностных лиц университета
Национальный университет гражданской защиты в Харькове, Фото: nuczu.edu.ua

Четырех должностных лиц харьковского Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования гибели двух курсантов в результате взрыва и ранения еще одного.

Источник: пресс-секретарь МВД Марьяна Рева, чьи слова передает "Суспільне"

Детали: Как выяснило "Суспільне", двое курсантов университета погибли в результате взрыва в общежитии, когда пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж.

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По данным источника, курсанты разбирали боеприпас по приказу руководителя без его присмотра.

Прямая речь Ревы: "Четверо должностных лиц университета пока отстранены. Работает специализированная комиссия во главе с заместителем председателя ГСЧС. Все материалы будут переданы в ГБР".

Детали: Представитель ГСЧС Александр Хорунжий добавил в комментарии, что отстранили тех, кто "ответственен за учебный процесс".

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Что предшествовало: Ранее стало известно, что в "одном из учебных подразделений ГСЧС" из-за взрыва "неустановленного взрывного устройства" погибли двое третьекурсников Университета гражданской защиты, еще один получил ранения.

Темы: ГСЧСвзрывжертвыобразование
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