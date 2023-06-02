Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России заявили о сбитии беспилотников возле Курска

Ольга ГлущенкоПятница, 2 июня 2023, 01:28
В России заявили о сбитии беспилотников возле Курска

В российской Курской области заявили об атаке дроном и обесточивании села Гоголевка, позже российские власти сообщили о сбитии беспилотников возле Курска.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника.

Жители населенного пункта остались без света".

Обновлено. Прямая речь Старовойта: "Сегодня (2 июня - ред.) ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Росcия
Защитники за сутки уничтожили 540 оккупантов и 28 вражеских артсистем
Реакция властей РФ на события в Белгородской области свидетельствует о "повышенной тревоге" – ISW
Пашинян: Армения - не союзник России в войне против Украины
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: