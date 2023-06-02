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В России заявили о сбитии беспилотников возле Курска

Ольга ГлущенкоПятница, 2 июня 2023, 01:28
В России заявили о сбитии беспилотников возле Курска

В российской Курской области заявили об атаке дроном и обесточивании села Гоголевка, позже российские власти сообщили о сбитии беспилотников возле Курска.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь: "Очередная атака на мирных жителей со стороны Украины. Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника.

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Жители населенного пункта остались без света".

Обновлено. Прямая речь Старовойта: "Сегодня (2 июня - ред.) ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников".

Темы: Росcиябеспилотники
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