Защитники поразили 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях – сводка

За минувшие сутки Силы обороны поразили около 20 районов сосредоточения, 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, уничтожили пункт управления на другие важные объекты россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву, которые были уничтожены украинскими защитниками, и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

Кроме того, нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

В штабе отмечают: противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 25 вражеских атак.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиационный удар в районе Галагановки Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Елино, Мостки, Хотиевка, Тимоновичи, Янжуловка, Красный Хутор и Николаевка Черниговской области; Середина-Буда, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огирцево, Гатище, Бугруватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение минувших суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и у Куземовки на Луганщине. Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крохмальное Харьковской области и Сергеевка - Луганской. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

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На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спирного в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Северска и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спирное и Николаевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромовое, Белая Гора, Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне наступательных действий не проводили.

Нанесли авиационные удары в районах Авдеевка и Водяное Донецкой области.

Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Великая Новоселка, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Садовое, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Защитниками было уничтожено 2 вражеских ударных БпЛА типа "Ланцет" и 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.