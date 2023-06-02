Враг активизировался на двух направлениях – Череватый

Враг активизировался на Купянском и Лиманском направлениях, однако Силы обороны отбили все атаки российских оккупантов в течение суток.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Враг там (на Купянско-Лиманском направлении - ред.) активизировался: 11 боестолкновений за эти сутки произошло, 632 артудара. Мы отбили все атаки врага, нанесли ему потери: 58 оккупантов были уничтожены, 94 получили ранения, двое попали в плен. Уничтожено 7 танков, два миномета, противотанковую пушку "Рапира", дрон-камикадзе "Ланцет", 11 автомобилей".

Детали: По мнению Череватого, "большое наступление", которое анонсировали россияне зимой, завершается и ограничилось попытками атаковать на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях.

Прямая речь: "Бахмут, мы видим, в силу мощных потерь они вынуждены перегруппировываться, заменять группировки войск. На Купянско-Лиманском направлении – никаких существенных продвижений, они получили мощные потери. И все это сводится к главному результату – истощению врага и выбиванию его военного потенциала".