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Семья в авто наехала на взрывчатку: погибла женщина, трое детей ранены

Евгений КизиловПятница, 2 июня 2023, 15:19
Семья в авто наехала на взрывчатку: погибла женщина, трое детей ранены
Getty Images

Женщина погибла и трое детей получили тяжелые ранения, когда их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Трагедия произошла 2 июня около 12:00 вблизи сел Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района.

Прямая речь: "Женщина 37 лет погибла на месте. Тяжелые ранения получили две девочки 12-ти и 15-ти лет и 12-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы, сейчас медики борются за их жизни".

Больше деталей: Глава области напомнил, что на Харьковщине остается очень высокой минная опасность. Нельзя посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и тому подобное. Передвигаться нужно исключительно по дорогам с твердым покрытием.

В случае обнаружения подозрительного предмета касаться его запрещено. Надо отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или полицию.

Темы: взрывХарьковская областьжертвыдети
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