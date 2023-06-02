Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом

Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом в пятницу заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы очень довольны, что по состоянию на сейчас удовлетворили потребности Украины для проведения ее контрнаступления. Когда они его начнут, зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров", – сказал Кирби.

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Он добавил, что имеет в виду не только системы противовоздушной обороны, но и бронетехнику, артиллерию, боеприпасы и военные учения, в которых по мере продвижения Вооруженные Силы Украины будут нуждаться еще больше.

"Боевые действия – вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также динамично готовы поддерживать их в дальнейшем. Итак, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", – заверил представитель Белого дома.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил важное значение танков для будущего контрнаступления Украины.

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А американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отмечал, что когда начнется украинское контрнаступление, россиян "ждет резкое пробуждение".