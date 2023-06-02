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Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 23:08

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который в очередной раз призвал Украину отказаться от контрнаступления и искать переговоров с Россией.

Заявление Кулебы прозвучало на пресс-конференции в Киеве в пятницу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава МИД подчеркнул, что Украина больше, чем кто-либо в мире, хочет скорейшего восстановления мира, "но мира справедливого, мира, который будет предусматривать прежде всего восстановление территориальной целостности".

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"Поэтому когда кто-то начинает говорить: не надо контрнаступления, давайте переговоры, – то если вы такие умные, то вы и убедите (президента РФ – ред.) Путина вывести войска из Украины, и тогда не будет никакого контрнаступления", – сказал он.

Кулеба отверг попытки "постоянно подходить к решению проблем через призму того, что Украина должна чем-то уступить для того, чтобы было решение".

"Это извращенная логика, больная логика, которая полностью провалилась в период с 2014 по 2022 годы. Хотите помочь – используйте свои связи и контакты и убедите Путина выйти из Украины", – подытожил он.

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Напомним, в пятничном интервью государственному радио премьер Венгрии Виктор Орбан пугал Украину тяжелыми потерями во время контрнаступления и призвал начать переговоры с Москвой. Также Орбан пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир".

Темы: Кулеба ДмитрийОрбанПутин
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