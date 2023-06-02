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В ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ

"Европейская правда"Пятница, 2 июня 2023, 23:31
В ролике правительства Венгрии о мире в Украине Крым стал частью РФ
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Венгерские власти обнародовали ролик с призывом о скорейшем мире в Украине, в котором изобразили Крым как часть территории России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео, опубликованное во вторник, венгерские оппозиционные СМИ обратили внимание в пятницу.

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"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной", – говорит закадровый голос.

"Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизни. Настало время для мира", – утверждает он далее.

 
ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Эти слова сопровождаются нетитрированными видео с изображением детей и женщин-беженцев, танков, а также карты Украины, которая почему-то не охватывает территорию Крыма.

ВИДЕО ДНЯ

Официально Венгрия, как и подавляющее большинство государств мира, не признает противоправной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Напомним, в пятничном интервью государственному радио премьер Венгрии Виктор Орбан пугал Украину тяжелыми потерями во время контрнаступления и призвал начать переговоры с Москвой. Ему резко ответил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Темы: ВенгрияРосcияУкраинавойна
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