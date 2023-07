Во время обыска в Петербурге нашли фальшивые паспорта Пригожина – СМИ

Во время обыска в отеле "Трезини" в Санкт-Петербурге, который считают офисом главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, были найдены фальшивые паспорта с его фотографиями.

Источник: "Медуза" со ссылкой на "Фонтанку" и журналиста Сергея Немалевича

Two more "fake" Prigozhin's passports were found during the search, with a fascinating story behind the name in the one of them which I'm going to tell you soon. pic.twitter.com/PmYNqopscQ