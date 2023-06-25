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Во время обыска в Петербурге нашли фальшивые паспорта Пригожина – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 19:24
Во время обыска в Петербурге нашли фальшивые паспорта Пригожина – СМИ
Паспорт Пригожина на имя Дмитрия Гейлера, фото из Twitter журналиста Радио Свобода Марка Крутова

Во время обыска в отеле "Трезини" в Санкт-Петербурге, который считают офисом главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, были найдены фальшивые паспорта с его фотографиями.

Источник: "Медуза" со ссылкой на "Фонтанку" и журналиста Сергея Немалевича

Детали: Как оказалось, Пригожин "украл" личность реального человека, и под именем Дмитрия Гейлера лечился в клинике, связанной с дочерью российского диктатора Владимира Путина.

24 июня питерское издание "Фонтанка" опубликовало, а потом удалило информацию о том, что в ходе обыска были найдены в том числе несколько паспортов с фотографией Пригожина на разные имена — Дмитрия Гейлера, Олега Семенова и Дмитрия Боброва.

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Паспорт на имя Дмитрия Гейлера с фотографией Пригожина привлек внимание журналиста русской службы "Радио Свобода" Сергея Немалевича. Он написал, что осенью 2021 года в редакцию "Радио Свобода" попал список ВИП-клиентов петербургской клиники "Согаз", которую связывают со старшей дочерью Путина Марией Воронцовой. Посетителями клиники были среди прочих председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, бизнесмен Сергей Фурсенко, а также Светлана Кривоногих — предполагаемая мать внебрачной дочери Путина Луизы Розовой.

В списке фигурировал и некий Дмитрий Исаакович Гейлер, но его личность на момент выхода расследования журналистам "Радио Свобода" подтвердить не удалось. Единственное упоминание о Дмитрии Гейлере журналисты нашли на сайте, где человек с таким же именем и датой рождения искал работу водителем. Также им удалось найти фото Дмитрия Гейлера рядом с автомобилем.

При этом в клиентской базе "Согаза" напротив имени Гейлера стояла пометка "Супер VIP", а номер карты клиента свидетельствовал о том, что это очень давний посетитель клиники. Тогда журналисты предположили, что кто-то просто лечится под именем своего водителя.

Но теперь стало ясно, что посетитель клиники "Согаз" под фамилией Гейлер — на самом деле Евгений Пригожин. Кроме того, в клинике проходили лечение и бойцы ЧВК "Вагнера". Как писало "Радио Свобода", их пребывание в "Согазе" было строго засекречено.

Что предшествовало: Возле офиса Пригожина в Петербурге 24 июня российские силовики нашли "Газель", в которой были коробки с деньгами, СМИ сообщали о 4 миллиардах рублей. Сам Пригожин заявил, что была обнаружена не только "Газель", но и два автобуса с деньгами.

Темы: ПригожинВагнерРосcияпаспорт
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