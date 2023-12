Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ

Під час обшуку в готелі "Трезіні" в Санкт-Петербурзі, який вважають офісом глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, було знайдено фальшиві паспорти з його фотографіями.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Фонтанку" і журналіста Сергія Немалевича

Two more "fake" Prigozhin's passports were found during the search, with a fascinating story behind the name in the one of them which I'm going to tell you soon. pic.twitter.com/PmYNqopscQ

