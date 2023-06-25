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Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 19:24
Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ
Паспорт Пригожина на ім'я Дмитра Гейлера, фото з Twitter журналіста Радіо Свобода Марка Крутова

Під час обшуку в готелі "Трезіні" в Санкт-Петербурзі, який вважають офісом глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, було знайдено фальшиві паспорти з його фотографіями.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Фонтанку" і журналіста Сергія Немалевича

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Деталі: Як виявилося, Пригожин "вкрав" особистість реальної людини, і під ім'ям Дмитра Гейлера лікувався в клініці, пов'язаній із дочкою російського диктатора Володимира Путіна.

24 червня пітерське видання "Фонтанка" опублікувало, а потім видалило інформацію про те, що під час обшуку було знайдено, зокрема, кілька паспортів із фотографією Пригожина на різні імена – Дмитра Гейлера, Олега Семенова і Дмитра Боброва.

Паспорт на ім'я Дмитра Гейлера з фотографією Пригожина привернув увагу журналіста російської служби "Радіо Свобода" Сергія Немалевича. Він написав, що восени 2021 року до редакції "Радіо Свобода" потрапив список ВІП-клієнтів петербурзької клініки "Согаз", яку пов'язують зі старшою дочкою Путіна Марією Воронцовою. Відвідувачами клініки були серед інших голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, бізнесмен Сергій Фурсенко, а також Світлана Кривоногих – ймовірна мати позашлюбної доньки Путіна Луїзи Рожевої.

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У списку фігурував і такий собі Дмитро Ісаакович Гейлер, але його особу на момент виходу розслідування журналістам "Радіо Свобода" підтвердити не вдалося. Єдину згадку про Дмитра Гейлера журналісти знайшли на сайті, де людина з таким самим ім'ям і датою народження шукала роботу водієм. Також їм вдалося знайти фото Дмитра Гейлера поруч з автомобілем.

При цьому в клієнтській базі "Согазу" навпроти імені Гейлера стояла позначка "Супер VIP", а номер картки клієнта свідчив про те, що це дуже давній відвідувач клініки. Тоді журналісти припустили, що хтось просто лікується під ім'ям свого водія.

Але тепер стало зрозуміло, що відвідувач клініки "Согаз" під прізвищем Гейлер – насправді Євген Пригожин. Крім того, у клініці проходили лікування і бійці ПВК "Вагнера". Як писало "Радіо Свобода", їхнє перебування в "Согазі" було суворо засекречено.

Що передувало: Біля офісу Пригожина в Петербурзі 24 червня російські силовики знайшли "Газель", у якій були коробки з грошима, ЗМІ повідомляли про 4 мільярди рублів. Сам Пригожин заявив, що було виявлено не тільки "Газель", а й два автобуси з грошима.

Теми: ПригожинВагнерРосіяпаспорт
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