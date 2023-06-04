За сутки произошло 23 боевых столкновения с врагом – сводка

В течение 3 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 23 боевых столкновения.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК "Искандер". Одной ракетой "Искандер-К" попал по пригороду Днепра – поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, среди них есть дети.

Кроме того, враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось 23 боевых столкновения".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатище Харьковская область. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч, Гай, Дмитровка Черниговской области; Атинское, Бессаловка, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Вильча, Бочковое, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение прошедших суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиаудары в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спирного – Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Северск Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отбили все 11 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. Враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимильяновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка и Янтарное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения, в частности, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинскими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА, а также 2 ударных БпЛА типа "Ланцет".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника.