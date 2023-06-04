В Генштабе уточнили данные по ночной атаке: уничтожено 6 из 8 "Шахедов"

В ночь на воскресенье Силы обороны уничтожили 4 из 6 вражеских крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Сегодня ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131"". (Ранее сообщалось о сбитии 4 из 6 крылатых ракет и 3 из 5 "Шахедов" - ред.)

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Детали: Всего в течение суток враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отражены подразделениями сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также нанес ракетный удар в районе Волчанск и авиационные удары в районах Ивашки, Огирцево, Гатище Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Шевченково, Бруски, Александровка, Садки, Басовка, Грабовское Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Караичное, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Долгенькое, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Васютинское, Торецк, Северное Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отбили все 16 атак противника. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией боевого соприкосновения, в том числе: Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Берислав, Веселое Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Нашими защитниками было уничтожено 1 вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.