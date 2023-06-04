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Советник Байдена: Украина добьется успеха и вернет стратегически важную территорию

"Европейская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 19:51
Советник Байдена: Украина добьется успеха и вернет стратегически важную территорию
Джейк Салливан, фото Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан положительно оценил перспективы грядущего контрнаступления Украины.

Об этом Салливан сказал в воскресенье в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

По мнению советника Байдена, военные действия украинских сил приведут к возвращению "стратегически важной территории".

"Сколько именно (территории – ред.), в каких местах – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы достигнут успеха в этом контрнаступлении", – добавил он.

В ответ на вопрос, ускорит ли контрнаступление мирный процесс, Салливан отметил, что развитие событий на поле боя в Украине будет иметь "значительное влияние" на любые будущие переговоры между Украиной и Россией.

"Президент Зеленский сам сказал, что эта война завершится в конечном итоге дипломатическим путем", – указал советник президента США.

Как сообщалось, Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

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В середине мая СМИ сообщали, что украинские войска начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Темы: СШАконтрнаступление
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