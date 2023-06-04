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Зеленский рассказал о состоянии детей, пострадавших от удара возле Днепра

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 20:49
Зеленский рассказал о состоянии детей, пострадавших от удара возле Днепра
последствия удара по Подгородному, фото из Telegram Сергея Лысака

В результате ракетного удара россиян 3 июня по городу Подгородное возле Днепра один ребенок погиб, 25 человек получили ранения, из них 5 детей.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "25 человек получили ранения, из них пятеро - дети. Давид, ему 6 лет, - тяжелое состояние, парень госпитализирован. Денис, ему 11 лет, - тоже тяжелое состояние, госпитализирован. Александр, 15 лет, - тоже тяжелое состояние. Лиза, 17 лет, - лечение амбулаторное. Кира, ей 10 лет, - минно-взрывная травма, лечение амбулаторное. Больно видеть такие отчеты.

Лиза, 2 года девочке, она была убита этой российской ракетой. Вероятно, "Искандер". Мои соболезнования родным и близким".

Детали: Зеленский отметил, что Украине точно известно о гибели 485 детей за время полномасштабной войны.

"Это число, которое мы можем официально подтвердить, зная данные каждого ребенка. К сожалению, настоящее число больше. Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от российских оккупантов, мы узнаем страшную правду об оккупации. О том, сколько людей, сколько детей в захоронениях на оккупированной территории - в могилах этой войны, этой агрессии. И сколько еще до сих пор под руинами в сожженных Россией украинских городах и селах", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что Украина не имеет полной информации о сотнях тысяч детей, которые были депортированы в Россию.

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"По состоянию на сегодня благодаря различным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации. При том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детей, и это лишь часть от всех тех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор у врага. Которых мы всех должны вернуть", - подчеркнул он.

Темы: ЗеленскийДнепропетровская областьдетивойна
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