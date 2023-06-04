Россияне ударили по Чугуеву на Харьковщине
Воскресенье, 4 июня 2023, 22:45
В воскресенье вечером российские войска нанесли удары по Чугуеву Харьковской области.
Источник: начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко в комментарии "Суспільне Харків", полиция Харьковщины
Детали: В Харькове было слышно эхо по меньшей мере пяти взрывов, все прозвучали со стороны Чугуева. В городе и области объявлена воздушная тревога в 22:13.
Сергей Лободенко сообщил Суспільному, что РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на эту минуту нет.
Полиция Харьковской области подтвердила, что "враг снова обстреливает Харьковщину" и призвала жителей оставаться в укрытиях, а о попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщать на спецлинию 102.
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