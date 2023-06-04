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Россияне ударили по Чугуеву на Харьковщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 22:45
Россияне ударили по Чугуеву на Харьковщине
Чугуев в Харьковской области, скриншот Google maps

В воскресенье вечером российские войска нанесли удары по Чугуеву Харьковской области.

Источник: начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко в комментарии "Суспільне Харків", полиция Харьковщины

Детали: В Харькове было слышно эхо по меньшей мере пяти взрывов, все прозвучали со стороны Чугуева. В городе и области объявлена воздушная тревога в 22:13.

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Сергей Лободенко сообщил Суспільному, что РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на эту минуту нет.

Полиция Харьковской области подтвердила, что "враг снова обстреливает Харьковщину" и призвала жителей оставаться в укрытиях, а о попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщать на спецлинию 102.

Темы: Харьковская областьвойна
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