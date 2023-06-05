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Премьер Британии будет просить Байдена поддержать назначение Уоллеса генсеком НАТО

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 08:58
Премьер Британии будет просить Байдена поддержать назначение Уоллеса генсеком НАТО
Бен Уоллес. Фото Getty Images

 Премьер Великобритании Риши Сунак использует свой визит в Вашингтон на этой неделе, чтобы поощрить Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса на должность генсека НАТО.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

Премьер-министр проведет в Вашингтоне два дня и встретится с президентом США в Белом доме.

Они обсудят сотрудничество в области экономики, торговли, науки и технологий, ожидается подписание миллиардных соглашений о бизнес-инвестициях в Великобритании. Они также обсудят пути регулирования искусственного интеллекта.

Бен Уоллес популярен в США благодаря своей центральной роли в создании международной коалиции в поддержку Украины.

Он также довел оборонные расходы Британии до 2,25% ВВП и настаивает на том, чтобы они достигли 3% к концу десятилетия.

В прошлом месяце Сунак провел некоторое время на полях недавней встречи G7 в Хиросиме, лоббируя интересы Уоллеса.

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В Лондоне опасаются, что французы и немцы объединятся, чтобы не допустить британца на эту должность, и поговаривают, что они поддержат первую женщину-генерального секретаря, чтобы сорвать победу Уоллеса. Другим фаворитом считается Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, которая встречается с Байденом в понедельник.

Но она руководит страной, которая даже не тратит на оборону 2 процента ВВП, а ее вооруженные силы насчитывают менее 20 000 военнослужащих. "Я не уверен, какой сигнал это даст другим странам относительно 2-процентного показателя", – сказал источник в британском правительстве.

В прошлом месяце Уоллес признался немецким СМИ, что хотел бы занять должность генерального секретаря НАТО.

Об этом он сказал информационному агентству dpa: "Я всегда говорил, что это была бы хорошая работа. Это работа, которая мне нравится. Но мне также нравится и та работа, которую я выполняю сейчас".

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

Темы: ВеликобританияНАТО
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