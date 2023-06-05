РФ тщетно пыталась заставить Украину тратить ценные ракеты на "шахеды" – разведка Британии



Россия в течение мая запустила по Украине рекордные более 300 иранских дронов-камикадзе, пытаясь заставить Украину тратить дорогие ракеты, но не преуспела.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 5 июня.

В ведомстве отметили, что запуск в течение мая более 300 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов серии "Шахед" стал самым интенсивным применением этой системы вооружений на сегодняшний день.

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Британская разведка отмечает, что Россия, вероятно, запускает такое количество беспилотников, пытаясь заставить Украину потратить запасы ценных, передовых ракет ПВО.

"Вряд ли Россия достигла значительного успеха: Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% БПЛА OWA-UAV, в основном, используя более старые и дешевые средства противовоздушной обороны, а также электронные средства глушения" – говорится в обзоре.

По мнению разведывательного сообщества, Россия, вероятно, также пытается обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта.

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"Однако Россия остается очень неэффективной в поражении таких динамических целей на большом расстоянии из-за плохих процессов наведения на цель", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в одном из предыдущих обзоров говорилось, что из-за действий партизанских групп в районе российского пограничного городка Шебекино перед руководством РФ начинает вставать дилемма: перебрасывать дополнительные силы к линии фронта, или усиливать защиту собственной границы, считает британская разведка.