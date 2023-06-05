Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ тщетно пыталась заставить Украину тратить ценные ракеты на "шахеды" – разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 09:59
РФ тщетно пыталась заставить Украину тратить ценные ракеты на шахеды – разведка Британии
Обломки "Шахеда". Фото Укринформа


Россия в течение мая запустила по Украине рекордные более 300 иранских дронов-камикадзе, пытаясь заставить Украину тратить дорогие ракеты, но не преуспела.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 5 июня.

В ведомстве отметили, что запуск в течение мая более 300 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов серии "Шахед" стал самым интенсивным применением этой системы вооружений на сегодняшний день.

Реклама:

Британская разведка отмечает, что Россия, вероятно, запускает такое количество беспилотников, пытаясь заставить Украину потратить запасы ценных, передовых ракет ПВО.

"Вряд ли Россия достигла значительного успеха: Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% БПЛА OWA-UAV, в основном, используя более старые и дешевые средства противовоздушной обороны, а также электронные средства глушения" – говорится в обзоре.

По мнению разведывательного сообщества, Россия, вероятно, также пытается обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта.

ВИДЕО ДНЯ

"Однако Россия остается очень неэффективной в поражении таких динамических целей на большом расстоянии из-за плохих процессов наведения на цель", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в одном из предыдущих обзоров говорилось, что из-за действий партизанских групп в районе российского пограничного городка Шебекино перед руководством РФ начинает вставать дилемма: перебрасывать дополнительные силы к линии фронта, или усиливать защиту собственной границы, считает британская разведка.

Темы: РосcияШахедразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Пентагон: РФ ищет режимы-изгои для получения оружия и боеприпасов
Британская разведка рассказала, как РФ пытается защитить от атак Крымский мост
"Бавовна" на День знаний: под Москвой горит цех по производству электроники для ракет – источник
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: