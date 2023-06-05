РФ тщетно пыталась заставить Украину тратить ценные ракеты на "шахеды" – разведка Британии



Россия в течение мая запустила по Украине рекордные более 300 иранских дронов-камикадзе, пытаясь заставить Украину тратить дорогие ракеты, но не преуспела.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 5 июня.

В ведомстве отметили, что запуск в течение мая более 300 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов серии "Шахед" стал самым интенсивным применением этой системы вооружений на сегодняшний день.

Британская разведка отмечает, что Россия, вероятно, запускает такое количество беспилотников, пытаясь заставить Украину потратить запасы ценных, передовых ракет ПВО.

"Вряд ли Россия достигла значительного успеха: Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% БПЛА OWA-UAV, в основном, используя более старые и дешевые средства противовоздушной обороны, а также электронные средства глушения" – говорится в обзоре.

По мнению разведывательного сообщества, Россия, вероятно, также пытается обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта.

"Однако Россия остается очень неэффективной в поражении таких динамических целей на большом расстоянии из-за плохих процессов наведения на цель", – отмечают в Минобороны Британии.

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Напомним, в одном из предыдущих обзоров говорилось, что из-за действий партизанских групп в районе российского пограничного городка Шебекино перед руководством РФ начинает вставать дилемма: перебрасывать дополнительные силы к линии фронта, или усиливать защиту собственной границы, считает британская разведка.