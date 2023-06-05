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СБУ задержала шпионов ФСБ, которые следили за "центрами принятия решений"

Алена МазуренкоПонедельник, 5 июня 2023, 11:11
СБУ задержала шпионов ФСБ, которые следили за центрами принятия решений

Служба безопасности задержали в трех областях группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений".

Источник: СБУ

Дословно: "СБУ обезвредила "легендированную" группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины.

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины. В результате комплексных мероприятий задержаны трое участников агентурной сети ФСБ и установлена личность их российского "куратора".

Детали: По заданию спецслужбы РФ злоумышленники шпионили за так называемыми "центрами принятия решений".

В частности, собирали разведданные о локации, вооружении и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание российские агенты получали от агрессора до 550 долларов на собственные карточки. Сумма зависела от срочности и качества выполненной "работы".

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В Винницкой области задержали местного жителя, который пытался определить координаты штаба командования воздушных сил ВСУ и подразделений Нацгвардии.

Для этого вражеский агент проводил фото-, видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.

В Днепропетровской области разоблачили агента ФСБ с позывным "Гром". Злоумышленник рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе.

Для сбора развединформации он действовал "по легенде" безработного. В частности, периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории критических объектов.

В Одессе задержали участника российской агентурной сети, который выведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

Чтобы получить эти сведения, он пытался "в темную" использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей.

 

Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные отметки на электронных картах.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

 

Темы: СБУшпионажРосcиявойна
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