Германия может пересмотреть позицию по современным истребителям для Украины

Правительство Германии может пересмотреть свою позицию относительно возможной поставки Украине современных западных истребителей.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

"Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель", – сказал он.

По словам Писториуса, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий.

"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на три-пять миллиардов евро, я бы не поверил", – добавил глава немецкого Минобороны.

Ранее Писториус заявлял, что Германия рассматривает варианты поддержки коалиции стран, которые планируют обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, однако, по его словам, возможный вклад Берлина может быть незначительным.

В то же время главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц сказал, что Берлин мог бы помочь инфраструктурой или учениями.