Німеччина може переглянути позицію щодо сучасних винищувачів для України

Уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання Україні сучасних західних винищувачів.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю DW, повідомляє "Європейська правда".

"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", – сказав він.

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За словами Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть.

"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п'ять мільярдів євро, я би не повірив", – додав глава німецького Міноборони.

Раніше Пісторіус заявляв, що Німеччина розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, однак, за його словами, можливий внесок Берліна може бути незначним.

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Водночас головнокомандувач ВПС Німеччини Інго Герхартц сказав, що Берлін міг би допомогти інфраструктурою або навчаннями.