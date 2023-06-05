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Німеччина може переглянути позицію щодо сучасних винищувачів для України

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 15:30

Уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання Україні сучасних західних винищувачів.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю DW, повідомляє "Європейська правда".

"Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", – сказав він.

За словами Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть.

"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на три-п'ять мільярдів євро, я би не повірив", – додав глава німецького Міноборони.

Раніше Пісторіус заявляв, що Німеччина розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, однак, за його словами, можливий внесок Берліна може бути незначним.

Водночас головнокомандувач ВПС Німеччини Інго Герхартц сказав, що Берлін міг би допомогти інфраструктурою або навчаннями.

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Теми: НімеччинавинищувачіУкраїна
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