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Главы райгосадминистраций потребовали от Кличко отказаться от совмещения должностей

Станислав ПогориловПонедельник, 5 июня 2023, 20:42
Главы райгосадминистраций потребовали от Кличко отказаться от совмещения должностей
скриншот с видео

Главы районных администраций Киева обнародовали совместное видео, на котором призвали мэра столицы Виталия Кличко отказаться от совмещения должностей городского головы и председателя КГГА. Говорят, надо восстановить полномочия районов.

Источник: обнародованное видео в Facebook главы Деснянского района Дмитрия Ратникова

Дословно: "Мы, главы районных администраций, предлагаем мэру отказаться от одновременного совмещения нескольких должностей - городского головы и председателя КГГА. Восстановить отобранные полномочия районов".

Детали: На видео Ратников от имени глав РГА говорит о том, что они видят "желание мэра переложить всю свою ответственность за жизнедеятельность города исключительно на районы".

При этом, говорят они, Кличко якобы одновременно концентрирует власть в одних руках и идет против общегосударственной политики децентрализации, цель которой передать больше прав и властных полномочий на места.

"За последние годы районы лишены своих районных советов, значительной части полномочий, управления местными коммунальными предприятиями, например, по содержанию дорог, зеленых насаждений, парковочных площадок. Районы уже почти не влияют на медицинские учреждения, не имеют права финансировать их. Почти нет влияния на местные ЦПАУ", - жалуются главы райгосадминистраций.

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По их словам, теперь город заставляет их количественно сокращать управления социальной защиты, что уменьшает возможности по работе с льготными категориями населения. "А перед началом войны город делал все возможное, чтобы заменить районные администрации на департаменты районов, подконтрольные лично мэру", - заявили главы РГА.

Они делают вывод, что "каждый день, забирая у районов полномочия, на них пытаются возложить еще больше ответственности". "Пора положить этому конец", - заявили главы райгосадминистраций.

Напомним: Кличко сам имеет напряженные отношения с властью. Подробнее о конфликте относительно работы так называемых пунктов Незламности читайте "Как Зеленский и Кличко поссорились из-за "пунктов несокрушимости". Что говорят в ОП, в мэрии и в других регионах"

Что предшествовало: 1 июня городской председатель Киева Виталий Кличко попросил правительство и ОП отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, пока идет следствие относительно того было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.

Темы: КиевВиталий Кличковойнаукрытие
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