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Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 23:48
Кулеба: Вильнюс должен подтянуть НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его работа в течение июня и начала июля, вплоть до саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, будет посвящена подготовке решения саммита в пользу Украины.

Об этом он заявил в Киеве в понедельник на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава украинского МИД подчеркнул, что решение Вильнюсского саммита НАТО "должны приблизить Украину к членству в Альянсе, укрепить форматы взаимодействий между Украиной и НАТО и привести к предоставлению Украине определенных гарантий безопасности, которые будут действовать между, условно, сегодня и моментом, когда Украина получит членство в Альянсе".

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"Четко понимаем, с кем дополнительно надо работать для принятия в Вильнюсе положительных решений. Четко понимаем, какие аргументы нужно использовать. И поэтому и в дальнейшем наша работа будет очень активной", – отметил Кулеба.

В то же время он добавил, что именно вопрос членства в Альянсе является ключевым для Киева.

"Мы с Джеймсом (Клеверли – ред.) сегодня говорили, что Бухарестское решение 2008 года принималось в совершенно другой реальности. И это решение сегодня оторвано от реальности настолько, насколько это возможно", – сказал министр.

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"Нам нужно в Вильнюсе принять решение, которое "подтянет" НАТО к той реальности, которая существует в евроатлантической безопасности и в Украине... Для НАТО не принять такого решения означает серьезное военно-политическое поражение", – считает он.

Как сообщалось, Украина стремится стать членом Североатлантического Альянса вскоре после военной победы над Россией и стремится получить гарантию этого на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Известно, что Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите НАТО в Вильнюсе – политический и практический.

Читайте также: Без ПДЧ и Бухареста. Почему украинские политики должны забыть о прошлом в вопросе вступления в НАТО.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраина
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