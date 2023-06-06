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"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда из-за подрыва врагом Каховской ГЭС

Алена МазуренкоВторник, 6 июня 2023, 09:12
Укрзализныця назначила эвакуационные поезда из-за подрыва врагом Каховской ГЭС

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Первый поезд отправится из Херсона в 12:00.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Укрзализныця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

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Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
  • По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
  • Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Темы: УкрзализныцяКаховская ГЭСэвакуациявойна
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