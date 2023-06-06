Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда из-за подрыва врагом Каховской ГЭС

Алена МазуренкоВторник, 6 июня 2023, 09:12
Укрзализныця назначила эвакуационные поезда из-за подрыва врагом Каховской ГЭС

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Первый поезд отправится из Херсона в 12:00.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Укрзализныця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда".

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)

Предыстория:

  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
  • По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
  • Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкрзализныцяКаховская ГЭСэвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Укрзализныця
Набсовет "Укрзализныци" прокомментировал обыски НАБУ в компании
В Киеве на железнодорожном вокзале открыли обновленную зону развлечений для детей
Укрзализныця получит 6,7 млн евро гранта от Европейского инвестиционного банка
Последние новости
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
21:57
Как чемпион Украины по единоборствам защищает родину: история нацгвардейца
21:55
Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийскую лотерею
Все новости...
Реклама: