"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда из-за подрыва врагом Каховской ГЭС

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Первый поезд отправится из Херсона в 12:00.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Укрзализныця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

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Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда".

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