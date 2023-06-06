"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда из-за подрыва врагом Каховской ГЭС
Вторник, 6 июня 2023, 09:12
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для эвакуации жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. Первый поезд отправится из Херсона в 12:00.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Укрзализныця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.
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Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда".
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
- Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.