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Повреждены общежитие и более 20 авто − последствия российского удара по Киевской области

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 11:07
Повреждены общежитие и более 20 авто − последствия российского удара по Киевской области
Здесь и далее фото из Telegram Небытова

Общежитие и более 20 автомобилей повреждены, а также горел торговый объект в Киевской области в результате российской ракетной атаки ночью 6 июня.

Источник: начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "В результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области.

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Произошло также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно ликвидировали. Пострадавшие отсутствуют". 

 

Детали: Небытов призвал жителей не касаться обломков ракет, дронов или других взрывоопасных предметов − в случае их обнаружения нужно сразу сообщить в экстренные службы. 

 
 

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Темы: Киевская областьвойнаполиция
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