Повреждены общежитие и более 20 авто − последствия российского удара по Киевской области

Здесь и далее фото из Telegram Небытова

Общежитие и более 20 автомобилей повреждены, а также горел торговый объект в Киевской области в результате российской ракетной атаки ночью 6 июня.

Источник: начальник полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "В результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области.

Произошло также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно ликвидировали. Пострадавшие отсутствуют".

Детали: Небытов призвал жителей не касаться обломков ракет, дронов или других взрывоопасных предметов − в случае их обнаружения нужно сразу сообщить в экстренные службы.

Предыстория:

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киеве и вокруг столицы украинская ПВО уничтожила более 20 воздушных целей врага.

В результате падения обломков в Деснянском районе Киева повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.