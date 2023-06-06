В легионе "Свобода России" опубликовали видео с телом ликвидированного полковника ВС РФ
Вторник, 6 июня 2023, 13:10
В легионе "Свобода России" опубликовали видео подтверждения ликвидации на территории Белгородской области полковника ВС РФ Андрея Стесева.
Источник: сообщение легиона "Свобода России"
Дословно: "Видео подтверждение ликвидации полковника ВДВ Андрея Стесева.
Таких преступников, как он, которые по локоть запачкали руки в крови мирных жителей, всегда настигает справедливая расплата. Каждый военный преступник понесет достойное наказание перед судом. Если доживут, конечно же, в той мясорубке войны, которую сами начали".
Відео підтвердження ліквідації полковника ВДВ Андрія Стесєва. Джерело: легіон "Свобода Росії" pic.twitter.com/gzNY8S9DlD— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023
Напомним:
- 5 июня в "Русском добровольческом корпусе" и легионе "Свобода России" заявили, что на территории Белгородской области ликвидировали гвардии полковника ВС РФ Андрея Стесева.
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