В легионе "Свобода России" опубликовали видео с телом ликвидированного полковника ВС РФ

В легионе "Свобода России" опубликовали видео подтверждения ликвидации на территории Белгородской области полковника ВС РФ Андрея Стесева.

Источник: сообщение легиона "Свобода России"

Дословно: "Видео подтверждение ликвидации полковника ВДВ Андрея Стесева.

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Таких преступников, как он, которые по локоть запачкали руки в крови мирных жителей, всегда настигает справедливая расплата. Каждый военный преступник понесет достойное наказание перед судом. Если доживут, конечно же, в той мясорубке войны, которую сами начали".

Відео підтвердження ліквідації полковника ВДВ Андрія Стесєва. Джерело: легіон "Свобода Росії" pic.twitter.com/gzNY8S9DlD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2023

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