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В легионе "Свобода России" опубликовали видео с телом ликвидированного полковника ВС РФ

Алена МазуренкоВторник, 6 июня 2023, 13:10
В легионе Свобода России опубликовали видео с телом ликвидированного полковника ВС РФ

В легионе "Свобода России" опубликовали видео подтверждения ликвидации на территории Белгородской области полковника ВС РФ Андрея Стесева.

Источник: сообщение легиона "Свобода России"

Дословно: "Видео подтверждение ликвидации полковника ВДВ Андрея Стесева.

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Таких преступников, как он, которые по локоть запачкали руки в крови мирных жителей, всегда настигает справедливая расплата. Каждый военный преступник понесет достойное наказание перед судом. Если доживут, конечно же, в той мясорубке войны, которую сами начали".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 июня в "Русском добровольческом корпусе" и легионе "Свобода России" заявили, что на территории Белгородской области ликвидировали гвардии полковника ВС РФ Андрея Стесева.

Темы: Росcиявойна
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