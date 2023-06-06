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МВД рассказало, как проходит эвакуация возле Каховской ГЭС

Валентина РоманенкоВторник, 6 июня 2023, 13:14
МВД рассказало, как проходит эвакуация возле Каховской ГЭС
фото МВД

Для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС из Киева направлена мобильно-оперативная группа специалистов, задействовано 718 полицейских.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: В мобильно-оперативную группу входят специалисты ГСЧС, техника повышенной проходимости и привлечены дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы "Богун", плавающие транспортеры, генераторы, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды.

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В частности, к ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС задействовано 718 полицейских, которые оказывают помощь в проведении эвакуации.

 

Полицейские продолжают помогать в отселении граждан из опасных для проживания мест, защищают маршруты эвакуации и порядок в местах массового пребывания граждан на эвакуационных пунктах и в районах размещения эвакуированных.

 

И.о. руководителя Нацпола Иван Выгивский отмечает, что на случай ухудшения ситуации уже подготовлен резерв полицейских.

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Темы: Каховская ГЭСМВД
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