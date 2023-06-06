Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сине-жёлтую краску оккупанты на 15 лет посадили крымского художника

Алена МазуренкоВторник, 6 июня 2023, 13:49
За сине-жёлтую краску оккупанты на 15 лет посадили крымского художника
фото: ТГ "Ґрати"

Российские оккупанты "приговорили" к 15 годам заключения в колонии общего режима крымского художника Богдана Зизу.

Источник: "Ґрати"

Дословно: "Крымского художника-акциониста Богдана Зизу российский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима. Первые четыре года ему придется провести в тюрьме".

Реклама:

Детали: Ночью 16 мая 2022 года Зиза облил краской цвета украинского флага и попытался поджечь двери администрации Евпатории, протестуя против войны. Его задержали на следующий день.

Мужчине оккупанты инкриминировали совершение теракта, угрозу совершения теракта и призывы к терроризму за видеообращение, которое он записал одновременно с акцией.

Зиза признавал, что провел антивоенную акцию, но настаивал, что она никому не навредила. Прокурор просил для художника 18 лет заключения.

ВИДЕО ДНЯ

В последнем слове Зиза снова говорил о необходимости выступать против войны и опасности молчания.

После этого он объявил голодовку с 10 июня, требуя лишить его российского гражданства и освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Узнать больше: Штраф или 15 лет за акцию неповиновения. Как в Крыму судят активиста Богдана Зизу

Темы: Крымоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Крым
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: