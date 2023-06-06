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За сине-жёлтую краску оккупанты на 15 лет посадили крымского художника

Алена МазуренкоВторник, 6 июня 2023, 13:49
За сине-жёлтую краску оккупанты на 15 лет посадили крымского художника
фото: ТГ "Ґрати"

Российские оккупанты "приговорили" к 15 годам заключения в колонии общего режима крымского художника Богдана Зизу.

Источник: "Ґрати"

Дословно: "Крымского художника-акциониста Богдана Зизу российский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима. Первые четыре года ему придется провести в тюрьме".

Детали: Ночью 16 мая 2022 года Зиза облил краской цвета украинского флага и попытался поджечь двери администрации Евпатории, протестуя против войны. Его задержали на следующий день.

Мужчине оккупанты инкриминировали совершение теракта, угрозу совершения теракта и призывы к терроризму за видеообращение, которое он записал одновременно с акцией.

Зиза признавал, что провел антивоенную акцию, но настаивал, что она никому не навредила. Прокурор просил для художника 18 лет заключения.

В последнем слове Зиза снова говорил о необходимости выступать против войны и опасности молчания.

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После этого он объявил голодовку с 10 июня, требуя лишить его российского гражданства и освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Узнать больше: Штраф или 15 лет за акцию неповиновения. Как в Крыму судят активиста Богдана Зизу

Темы: Крымоккупациявойна
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