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В России "Мистер сидр" убил уже 30 человек

"Украинская правда"Вторник, 6 июня 2023, 15:50
В России Мистер сидр убил уже 30 человек
Фото: РБК

В России от отравления пивным напитком "Мистер сидр" погибли за несколько дней 28 человек. 

Источник: российский РБК

Детали: Во вторник два человека умерли от отравления сидром в Нижегородской области, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Всего в области зарегистрировано шесть случаев отравления указанным пивным напитком.

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Также вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что в регионе умер один юноша и еще одна женщина остается в больнице в тяжелом состоянии. Лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом.

В Ульяновской области сообщили о 51 случае отравления алкоголесодержащим напитком. 18 человек умерли. Еще семь человек погибли в Самарской области, сообщил Минздрав региона.

Обновлено: Позже региональные власти Ульяновской области сообщили о 20 погибших.

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Таким образом, на данный момент общее количество умерших от отравления сидром в России увеличилось до 30 человек.

Темы: Росcия
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