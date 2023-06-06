Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС готов оказать помощь после подрыва Каховской ГЭС - Кулеба поговорил с Боррелем

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 19:30

Европейский Союз выразил готовность оказать помощь в смягчении последствий подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции, что привело к подтоплению и массовой эвакуации людей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, пишет "Европейская правда".

Глава украинской дипломатии написал в Twitter, что рассказал Боррелю, "как Россия взорвала Каховскую дамбу и какие последствия это имеет для людей и окружающей среды".

Реклама:

"ЕС готов оказать необходимую поддержку и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой катастрофы, вызванной Россией", – добавил он.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

ВИДЕО ДНЯ

Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

Темы: ЕСпомощь УкраинеКаховская ГЭСКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: