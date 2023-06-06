Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС готов оказать помощь после подрыва Каховской ГЭС - Кулеба поговорил с Боррелем

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 19:30

Европейский Союз выразил готовность оказать помощь в смягчении последствий подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции, что привело к подтоплению и массовой эвакуации людей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, пишет "Европейская правда".

Глава украинской дипломатии написал в Twitter, что рассказал Боррелю, "как Россия взорвала Каховскую дамбу и какие последствия это имеет для людей и окружающей среды".

"ЕС готов оказать необходимую поддержку и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой катастрофы, вызванной Россией", – добавил он.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСпомощь УкраинеКаховская ГЭСКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
ЕС
ЕС предупреждает об "усталости от солидарности", несмотря на теплый прием украинских беженцев
Брюссель продлевает смягченное ограничение на импорт из Украины для пяти членов ЕС
Польша проиграла в Суде ЕС против Еврокомиссии из-за противоречивой судебной реформы
Последние новости
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Все новости...
Реклама: