ЕС готов оказать помощь после подрыва Каховской ГЭС - Кулеба поговорил с Боррелем

Европейский Союз выразил готовность оказать помощь в смягчении последствий подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции, что привело к подтоплению и массовой эвакуации людей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после разговора с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, пишет "Европейская правда".

Глава украинской дипломатии написал в Twitter, что рассказал Боррелю, "как Россия взорвала Каховскую дамбу и какие последствия это имеет для людей и окружающей среды".

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"ЕС готов оказать необходимую поддержку и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой катастрофы, вызванной Россией", – добавил он.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

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Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.