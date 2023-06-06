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Зеленский ожидает договоренностей о гарантиях безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 20:32

Президент Владимир Зеленский считает, что гарантии безопасности для Украины до ее вступления в НАТО должны быть закреплены в письменной форме, а Вильнюсский саммит Альянса является "хорошей площадкой" для их заключения.

Об этом Зеленский сказал в интервью украинским журналистам во вторник, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства подчеркнул, что для Украины лучшей гарантией безопасности является членство в НАТО, но пока продолжаются боевые действия и это невозможно сделать, она стремится получить такие гарантии от союзников, "закрепленные на бумаге".

"Я считаю, что это (саммит НАТО в Вильнюсе – ред.) – хорошая площадка для этого. В противном случае, если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов о нашем будущем относительно членства в Альянсе – что нам там с вами делать? Для чего нас зовут на этот саммит?" – добавил он.

"Я хочу быть очень откровенным с нашим обществом. И если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий нам никто на бумаге не даст – юридические гарантии, не "Будапештские гарантии", серьезные гарантии – то для чего мы встречаемся, чтобы что?" – считает Зеленский.

Президент одновременно выразил убеждение, что Украина получит желаемые гарантии безопасности, иначе речь пойдет о "предательской политике" союзников.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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Известно, что Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите НАТО в Вильнюсе – политический и практический.

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Темы: ЗеленскийНАТОгарантии безопасности
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