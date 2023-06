Пенс решил участвовать в выборах президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил в среду, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии.

Соответствующее видеообращение он обнародовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

В видео Пенс заявляет, что стремится вернуть Америку к консервативным ценностям.

I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm