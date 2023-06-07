Пенс решил участвовать в выборах президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил в среду, что будет баллотироваться на пост президента, начав борьбу за номинацию от Республиканской партии.

Соответствующее видеообращение он обнародовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

В видео Пенс заявляет, что стремится вернуть Америку к консервативным ценностям.

I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm June 7, 2023

"Было бы легко оставаться в стороне. Но я не так был воспитан. Вот почему сегодня, перед Богом и моей семьей, я объявляю, что баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", – сказал Пенс.

Он отметил, что "разные времена требуют разного лидерства", подчеркнув, что Соединенные Штаты "нуждаются в лидере, который, как говорил Линкольн, обратится к лучшим ангелам нашей природы".

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"Мы можем возродить эту страну. Мы можем защитить наш народ и обеспечить безопасность нашей границы. Мы можем восстановить нашу экономику и вернуть нашу страну на путь сбалансированного бюджета, защитить наши свободы и дать Америке начало новой жизни", – подчеркнул политик.

Напомним, в понедельник Пенс подал документы на участие в президентских выборах в 2024 году. Ожидается, что Пенс лично начнет свою кампанию за номинацию от Республиканской партии 7 июня с видеоролика и речи в штате Айова, где состоятся первые праймериз Республиканской партии.

Официально об участии в соревнованиях за номинацию на президентские выборы объявили, в частности, бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли; предприниматель и консервативный политический активист Вивек Рамасвеми; сенатор от Южной Каролины Тим Скотт; бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон; радиоведущий Лерри Элдер; губернатор Флориды Рон Десантис.

Именно последний сейчас имеет второй после Трампа рейтинг и считается его главным конкурентом за президентскую номинацию Республиканской партии.

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